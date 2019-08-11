0
18:03
Зрителей приглашают на церемонию закрытия «Десантного взвода» в Пскове
17:48
ФОТОФАКТ: Фасад дома в Пскове осыпается после ремонта
14:34
Приём граждан проведёт региональный оператор по ТКО в Себежском районе
13:42
О любви к мужу рассказала Оксана Фёдорова
13:30
Объявлен аукцион на реставрацию подвесных мостов в Острове
11:43
С Днём строителя поздравил работников и ветеранов отрасли Михаил Ведерников
17:04
Более 300 человек собрал спортивный праздник в Пустошке
Еще новости
Общество

Двух служебных собак покупает УМВД России по Псковской области

УМВД России по Псковской области покупает двух служебных собак. Контракты на поставку животных размещены на сайте государственных закупок.

Максимальная цена каждой из собак составляет 150 тысяч рублей, при этом средства на покупку одного животного предусмотрены в федеральном бюджете 2020 года, второго – заложены на 2021 год.

Заявки на участие в поставке собак принимаются до 16 августа, а вот победителей аукционов определят 20 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Зрителей приглашают на церемонию закрытия «Десантного взвода» в Пскове
11 августа 2019
Зрителей приглашают на церемонию закрытия «Десантного взвода» в Пскове
ФОТОФАКТ: Фасад дома в Пскове осыпается после ремонта
11 августа 2019
ФОТОФАКТ: Фасад дома в Пскове осыпается после ремонта
Приём граждан проведёт региональный оператор по ТКО в Себежском районе
11 августа 2019
Приём граждан проведёт региональный оператор по ТКО в Себежском районе
О любви к мужу рассказала Оксана Фёдорова
11 августа 2019
О любви к мужу рассказала Оксана Фёдорова
Объявлен аукцион на реставрацию подвесных мостов в Острове
11 августа 2019
Объявлен аукцион на реставрацию подвесных мостов в Острове
С Днём строителя поздравил работников и ветеранов отрасли Михаил Ведерников
11 августа 2019
С Днём строителя поздравил работников и ветеранов отрасли Михаил Ведерников
Более 300 человек собрал спортивный праздник в Пустошке
10 августа 2019
Более 300 человек собрал спортивный праздник в Пустошке
Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем физкультурника
10 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем физкультурника

Идет загрузка...