Двух служебных собак покупает УМВД России по Псковской области

14:01, 11 августа 2019, ПАИ

УМВД России по Псковской области покупает двух служебных собак. Контракты на поставку животных размещены на сайте государственных закупок.

Максимальная цена каждой из собак составляет 150 тысяч рублей, при этом средства на покупку одного животного предусмотрены в федеральном бюджете 2020 года, второго – заложены на 2021 год.

Заявки на участие в поставке собак принимаются до 16 августа, а вот победителей аукционов определят 20 августа.