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Общество

Виктор Антонов: Строители – это созидатели

С Днём строителя от имени депутатов Псковского областного Собрания поздравил жителей региона исполняющий полномочия спикера Виктор Антонов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, Виктор Антонов отметил, что в строительной отрасли Псковской области трудятся десятки тысяч человек и их добросовестность и ответственность имеет огромное значение для укрепления экономики региона и улучшения качества жизни населения.

«Строители – это созидатели. Вашим трудом создаётся современный облик окружающего нас пространства: строятся новые школы и детские сады, возводятся торговые комплексы и жилые кварталы, прокладываются дороги и мосты. Псковские мастера строительного дела, основываясь на традициях древнего зодчества, бережно восстанавливают памятники архитектуры», - заявил Виктор Антонов.

Он отметил труд ветеранов, ответственное и профессиональное отношение которых к делу – пример для молодёжи.

«От всей души желаю псковским строителям успешной плодотворной работы, здоровья и семейного благополучия!» - заключил и. п. председателя областного Собрания.

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