Новых проектов на благо Пскова пожелали строителям власти города

15:27, 11 августа 2019, ПАИ

Новых проектов на благо Пскова и его жителей, крепкого здоровья, благополучия и мира пожелали строителям и. п. главы города Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальники отметили, что строители – это представители самой мирной и созидательной профессии. «Современная строительная отрасль является одним из основополагающих секторов экономики. От вашей эффективной работы в значительной степени зависят экономический и промышленный рост», - говорится в поздравлении.

Елена Полонская и Александр Братчиков подчеркнули, что псковских строителей отличают высочайший профессионализм, верность своему призванию и ответственный подход к делу, благодаря их труду преображается город, жизнь псковичей становится комфортнее и уютнее.

Градоначальники отметили, что в Пскове появляются новые дома, объекты социальной сферы, идёт реконструкция зданий, проводится благоустройство. «Мы видим, как Псков растет и хорошеет прямо на глазах», - заключили руководители города.