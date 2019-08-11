Ралли «Псков Ганзейский» состоится 26-28 сентября

16:42, 11 августа 2019, ПАИ

26-28 сентября состоится ралли «Псков Ганзейский – 2019». Гонка будет носить статус финального этапа Кубка России по ралли, третьего этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту, финала Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Экипажам предстоит проехать порядка 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов. Протяжённость скоростных участков составит около 106 километров, покрытие – грунт и гравий.

Приём заявок на участие в ралли стартует 12 августа и продлится до 18:00 20 сентября. Принимать их будут в рабочие часы по телефону/факсу (8112) 75-33-70 и e-mail faspo@inbox.ru.

23 сентября будет опубликован список экипажей со стартовыми номерами.

26 сентября пройдут тестовые заезды и начнётся регистрация гонщиков, 27 сентября участников ждёт ознакомление с трассой. В этот же день в 21:00 в центре Пскова состоится церемония открытия ралли, после которой планируется провести скоростной участок «Кубок Княгини Ольги».

Основная часть гонки состоится 28 сентября. Стартовать экипажи будут из Изборска в 10:00, финиш будет в Пскове, первый экипаж должен закончить соревнования в 18:15.

В 21:00 состоится церемония награждения.

Псков впервые принимал Международные Ганзейские дни Нового времени. Они состоялись с 27 по 30 июня. В эти дни город посетили более 200 тысяч человек.