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Общество

Дорогу Дедовичи – Дно – Костыжицы начнут ремонтировать в следующем году

В следующем году начнётся капитальный ремонт дороги Дедовичи - Дно – Костыжицы. Он пройдёт в рамках программы «Безопасное движение», сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также Татьяна Пахомова проверила качество выполненных работ по ремонту перил на мосту в деревне Нинково Дновского района.  «Опоры приварены, ходить по мосту стало безопаснее», - констатировала она и добавила, что в этом году пройдет комиссия по капитальному ремонту моста, будет определен объем работ и сроки их реализации.

Татьяна Пахомова выдвинута «Единой Россией» на пост главы района. За эту должность также поборются  индивидуальный предприниматель и  депутат Собрания Дновского района Анатолий Волков (выдвинут КПРФ), индивидуальный предприниматель Владислав Петров («Справедливая Россия»), директор «Эко-край «Псковский» Игорь Романов («Партия Роста»), помощник депутата Псковского областного Собрания и парламентарий Собрания депутатов Дновского района Алексей Лазунин (ЛДПР), начальник отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры Псковской таможни Михаил Шауркин («Яблоко»), глава сельского поселения «Выскодская волость», депутат Собрания сельского поселения «Выскодская волость Елена Гуляева (самовыдвижение).

Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

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