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Фонд капремонта: Фасад дома на улице Ленина в Пскове отремонтируют по гарантии

Фасад дома №7 по лице Ленина в Пскове будет отремонтирован в рамках гарантийных обязательств. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации заявил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко. 

Горожане отметили, что на высоте третьего этажа частично отвалилась штукатурка. Дом отремонтирован весной 2019 года.

Виктор Иващенко уточнил, что в ближайшее время будет дана оценка качеству выполненных работ и текущего состояния объекта.

«Без сомнения, будет выполнен гарантийный ремонт», - добавил руководитель Фонда капремонта в регионе. ​

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