Cвоя сотовая связь появится у российских военных

09:00, 12 августа 2019, ПАИ

Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в составе бригад управления Министерства обороны России. Как пишет газета «Известия», новую технику уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске.

Отмечается, что новые средства связи защищены устройством шифрования, обладают влагостойкостью и выдерживают температуру от -20 до +50 градусов. Военные смогут за считаные минуты создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30–40 километров от передвижной вышки.

С помощью новой техники российские военные смогут формировать закрытые зоны обмена информацией. Кроме того, техника обеспечит хорошую связь в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах.

Эксперты считают, что подобная сотовая связь будет пользоваться у военнослужащих большим спросом, несмотря на наличие спутниковых и радиорелейных каналов.