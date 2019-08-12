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10 лет тюрьмы грозит петербуржцу за кражу техники в Псковской области на 17 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга предстанет в Великих Луках перед судом за две кражи коммерческой техники общей стоимостью более 17 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в июне и июле 2018 года мужчина похитил с охраняемых стоянок в Великих Луках и Опочке автомобильный кран, седельный тягач с прицепом и алкоголем в нем. Выяснилось, что украденное принадлежало различным коммерческим организациям. Всего петербуржец похитил техники и товара на сумму более чем 17 млн рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража), направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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