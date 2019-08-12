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Общество

Мужчина получил ожог лица на пожаре в своей квартире на окраине Пскова

32-летний мужчина пострадал в результате пожара в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 10 августа в 14:38 в двухквартирном жилом доме, расположенном на улице Придорожной, на окраине города. Одна из квартир выгорела полностью, вторую удалось спасти.  Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В Псковскую городскую больницу госпитализировали мужчину, который отравился угарным газом и получил ожоги лица и правой кисти 1-й и 2-й степеней.

В ведомстве рекомендуют не оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, перекаливать их и хранить рядом легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

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