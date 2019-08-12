Более 19 тонн белорусских яблок уничтожили в Себеже

11:12, 12 августа 2019, ПАИ

В Себеже на полигоне твердых бытовых отходов сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям уничтожили 19,3 тонны яблок, которые незаконно ввезли в Россию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль с яблоками псковские таможенники задержали 1 августа. Выяснилось, что фрукты везли из Белоруссии без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение. Яблоки находились в грузовом отсеке без маркировок на упаковках. Кроме того, водители не смогли предоставить фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновному назначен штраф.