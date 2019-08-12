Ученые-ядерщики погибли в результате взрыва в Белом море

10:45, 12 августа 2019, ПАИ

Учёные-испытатели погибли в результате взрыва малогабаритного источника энергии с использованием делящихся материалов в Белом море. Об этом пишет Фонтанка.ру со ссылкой на директора Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентина Костюкова и научного руководителя центра Вячеслава Соловьева.

Взрыв на морском полигоне рядом с селом Нёнокса в Архангельской области произошёл 8 августа. По требованию Минобороны прилегающий к месту взрыва район Белого моря до 10 сентября закрыт для судоходства. Общая площадь запретной зоны составила порядка 230 квадратных километров.

Отмечается, что пятеро учёных-испытателей РФЯЦ – Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский – погибли, трое в состоянии средней тяжести.

Вячеслав Соловьев отметил, что исследования и разработки в интересах Минобороны проводятся в рамках научной программы Саровского ядерного центра. «Одно из направлений – это создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов», – сказал он.

«Мы сейчас пытаемся разобраться, работаем в тесном контакте с государственной комиссией, анализируем всю цепь событий для того, чтобы и оценить масштаб аварии, и понять ее причины, чтобы исключить возможность подобных аварий в будущем», – добавил Вячеслав Соловьев.

По официальной версии Минобороны, трагедия произошла во время «испытаний жидкостной реактивной двигательной установки». «Росатом» заявил, что авария произошла во время испытаний радиоизотопного источника питания. «Это ядерная батарейка, чтобы вам было понятно», – отметил представитель госкорпорации.