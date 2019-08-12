Картины на тему «Кино – это жизнь» будут представлены на псковской «Киномании»

13:24, 12 августа 2019, ПАИ

В категории «Кино – это жизнь» будут бороться участники конкурса авторского короткометражного кино «Киномания», который состоится 16 ноября в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, в эту категорию могут подать заявки как начинающие, так и профессиональные кинолюбители.

Категория включает в себя номинации «Лучший молодёжный фильм» - дипломы I, II, III степени вручаются режиссёрам 3 лучших фильмов; «Самый злободневный сюжет» - награда вручается сценаристу фильма; «Лучшая мужская роль»; «Лучшая женская роль»; «Лучшая операторская работа»; «Лучший монтаж»; «Лучшая работа звукорежиссёра». Кроме того, участники смогут выиграть специальный приз от спонсоров и приз зрительских симпатий.

В молодежном центре отметили, что конкурсанты сами выбирают категорию для участия. Члены жюри при этом могут позже изменить категорию.

Организаторы отметили, что в конкурсе «Киномания» могут принять участие не только жители Псковской области, но и Северо-Западного федерального округа. Работы нужно прислать ссылкой на облачное хранилище с доступом для скачивания файла. Заявку необходимо направить на почту pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания» не позднее 1 октября.

Форма заявки и положение о конкурсе здесь.