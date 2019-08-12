Свыше 300 квадратных километров обследовали разведчики в Псковской области в поисках диверсантов

11:24, 12 августа 2019, ПАИ

Более 300 квадратных километров обследовали разведчики Западного военного округа на полигоне в Псковской области в рамках отработки противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа, в тренировке приняли участие более 150 военнослужащих, около 50 единиц автомобильной и специальной техники.

В ходе занятия военнослужащие применяли разведывательно-сигнализационную аппаратуру, приборы радиолокационной, оптико-электронной и звуковой разведки.

Спецназовцы, скрытно выдвинувшись в район разведки, устроили несколько засад в наиболее вероятных путях противника. Ещё одной частью тренировки была отработка налёта на объекты военной инфраструктуры.