Движение по улице Юности в Пскове планируют открыть 25 августа

12:34, 12 августа 2019, ПАИ

25 августа в Пскове планируется открыть движение по улице Юности. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе выезда на объект 12 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель подрядной организации Анатолий Палкин отметил, что сейчас идут работы по установке светофоров, а завтра специалисты приступят к нанесению разметки.

Александр Братчиков рассказал, что небольшой участок дороги на улице Юности потребуется фрезеровать, поскольку асфальт не соответствует по нормативам толщине и качеству, а затем уложить новый.

Кроме того, Александр Братчиков подчеркнул, что подрядная организация выполнила большой объем работ по устранению ранее выявленных недостатков, в частности, на улице заменили большой объем асфальтового покрытия.

Сити-менеджер также заявил, что на улице Инженерной потребуется углубить два канализационных люка, чтобы в них беспрепятственно могла течь вода во время осадков. Он напомнил, что до 25 августа подрядчик должен устранить все недостатки для запуска автомобильного движения на улице.

Глава администрации отметил важность запуска движения на этих участках до начала нового учебного года, поскольку на Сиреневом бульваре, на который выходит улица Юности, находится социально-экономический лицей № 21 имени героя России С. В. Самойлова.