Около 7 млн рублей взыскали псковские приставы с нетрезвых водителей

14:04, 12 августа 2019, ПАИ

За первое полугодие жители Псковской области, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, оплатили административные штрафы на общую сумму 6 млн 872 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

В ведомстве отметили, что фактическим исполнением окончено 231 дело.

Как подчеркнули приставы, на должников эффективно действуют меры принудительного взыскания. В качестве примера специалисты ведомства привели случай из Великих Лук: должник сразу же оплатил свой штраф в 30 тысяч рублей после введения ограничения на выезд из России. А в Пскове и Новосокольниках местные жители выплатили также по 30 тысяч рублей после постановления о запрете на регистрационные действия в отношении их автомобилей.