3,5 тысячи находок сделали археологи на территории ТЭЦ в Пскове

14:14, 12 августа 2019, ПАИ

В прошлом году на Мстиславском раскопе у недействующей ТЭЦ на берегу Великой в центре Пскова археологи обнаружили 3,5 тысячи индивидуальных находок. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил старший научный сотрудник Псковского археологического центра, археолог Сергей Салмин.

В частности, на раскопе были найдены два полностью сохранившихся весла от лёгких плоскодонных лодок – берестянок или камеек и многое другое.

В настоящий момент рядом с Мстиславским раскопом на улице Советской, 29 ведутся работы на Великоулицком раскопе. 12 августа для жителей Пскова археологи провели экскурсию, в рамках которой продемонстрировали новые находки.

О находках на Мстиславском раскопе читайте здесь>>>