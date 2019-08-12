3,5 тысячи находок сделали археологи на территории ТЭЦ в Пскове
В прошлом году на Мстиславском раскопе у недействующей ТЭЦ на берегу Великой в центре Пскова археологи обнаружили 3,5 тысячи индивидуальных находок. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил старший научный сотрудник Псковского археологического центра, археолог Сергей Салмин.
В частности, на раскопе были найдены два полностью сохранившихся весла от лёгких плоскодонных лодок – берестянок или камеек и многое другое.
В настоящий момент рядом с Мстиславским раскопом на улице Советской, 29 ведутся работы на Великоулицком раскопе. 12 августа для жителей Пскова археологи провели экскурсию, в рамках которой продемонстрировали новые находки.
О находках на Мстиславском раскопе читайте здесь>>>