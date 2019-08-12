Елена Полонская заняла третью строчку в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО за июль
Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская заняла третью строчку в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за июль. Её медиарейтинг составил 2 373,0, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Медиалогия».
На первом месте находится глава администрации Мурманска Андрей Сысоев (3 883,0), на втором — глава администрации Вологды Сергей Воропанов (2 515,1), на четвертом — глава Сыктывкара — Валерий Козлов (2 361,5), на пятом — председатель совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин (1 793,0).
На шестом месте расположился глава администрации Пскова Александр Братчиков (1 598,0).
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