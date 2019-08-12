Виктор Антонов: Принадлежность к военно-воздушным силам России – большая честь и огромная ответственность

15:13, 12 августа 2019, ПАИ

С Днём военно-воздушных сил России от имени депутатов Псковского областного Собрания поздравил жителей региона исполняющий полномочия спикера Виктор Антонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам Виктора Антонова, принадлежность к военно-воздушным силам России – «большая честь и огромная ответственность». «Во все времена военные лётчики бесстрашно защищали небо Отечества, проявляя высочайший профессионализм и истинный героизм», - добавил он.

«Свою достойную лепту в обеспечение безопасности нашей страны вносят формирования армейской авиации ВВС России, базирующиеся на псковской земле. Военнослужащие военно-воздушных сил, воспитанные на доблестных примерах своих предшественников, продолжают славные традиции российской военной авиации», - подчеркнул в своем поздравлении Виктор Антонов и пожелал военным лётчикам крепкого здоровья, семейного благополучия и «успехов в ратном труде во славу нашего Отечества».