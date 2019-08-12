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Культура

Письменный прибор времён купца Поганкина и торговые пломбы представят на выставке в Пскове

Выставка «Археологические открытия у Поганкиных палат» откроется в Пскове в главном здании Псково-Изборского музея-заповедника (улица Некрасова, 7) 15 августа в 15:00. Одним из экспонатов станет глиняный письменный прибор, который датируется временем, когда палаты занимал сам хозяин – купец Сергей Иванович Поганкин, сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике.

Также на выставке будут представлены торговые пломбы, одна из них с государственным гербом Англии времен Карла II.

Все эти предметы были найдены в ходе раскопок у Поганкинах палат, которые проводит Псковский археологический центр в рамках ремонтно-реставрационных памятника.

В музее-заповеднике отметили, что историко-архивные исследования документов XVII века не давали полной картины жизни обитателей Поганкиных палат, тогда как археологические исследования этого года  принесли новые сведения по истории строительства палат, архитектурных формах и планировочной структуре, а также быте их обитателей.

Археологи обнаружили  три новых архитектурных объекта, связанных с палатами и относящихся ко времени их строительства и бытования. Речь идёт о помещениях для золотарей (для обслуживания туалетов).

В раскопах было найдено количество красной S-видной черепицы, которой были покрыты крыши палат изначально. Множество разнообразных печных изразцов - полихромные, зелёнополивные, красноглиняные – говорят о том, что в парадных залах Поганкиных палат могли размещаться большие печи с полихромными изразцами, которые топились из соседнего помещения, а других местах могли быть  печи с зелёнополивными или красноглиняными (без поливы) изразцами, которые являются более скромными.

Удалось археологам также собрать коллекцию оконного стекла с переплётами, витражных стёкол, фрагментов стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды, кулинарных форм. Были найдены и железные светцы, с помощью которых освещали дом.

Выставка приурочена к Дню археолога.

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