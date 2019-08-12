Эстония под угрозой формирования торнадо

16:17, 12 августа 2019, ПАИ

В наличии все условии для формирования атмосферных вихрей в Эстонии 12 августа. Как пишет DELFI Эстония, сейчас над территорией республики фиксируется непостоянство воздушных масс, что может привести к образованию в атмосфере кучевых облаков, в которых часто рождаются грозы, а также формируются облачные воронки, которые являются материалом для образования торнадо.

Во второй половине дня на эстонские острова надвинутся обложные осадки, а к вечеру они распространятся на материк. Отмечается, что местами возможно усиление ветра, сохранится опасность гроз. Ветры в низких воздушных слоях могут обусловить возникновение торнадо.

Для специалистов-метеорологов некоторые аспекты возникновения атмосферных вихрей до сих пор остаются не выясненными.