Эстония под угрозой формирования торнадо
В наличии все условии для формирования атмосферных вихрей в Эстонии 12 августа. Как пишет DELFI Эстония, сейчас над территорией республики фиксируется непостоянство воздушных масс, что может привести к образованию в атмосфере кучевых облаков, в которых часто рождаются грозы, а также формируются облачные воронки, которые являются материалом для образования торнадо.
Во второй половине дня на эстонские острова надвинутся обложные осадки, а к вечеру они распространятся на материк. Отмечается, что местами возможно усиление ветра, сохранится опасность гроз. Ветры в низких воздушных слоях могут обусловить возникновение торнадо.
Для специалистов-метеорологов некоторые аспекты возникновения атмосферных вихрей до сих пор остаются не выясненными.