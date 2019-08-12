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Общество

Золотой перстень и одежда пропали ночью из квартиры дома на улице Советской в Пскове

Полицейские установили виновного в краже золотого перстня из квартиры в многоэтажном доме на улице Советской в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в ночь на 12 августа. С соответствующим заявлением в полицию обратился 52-летней мужчина. Кроме перстня, вор похитил домашнюю утварь и одежду.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия с применением служебно-розыскной собаки, после чего установили 38-летнего подозреваемого. Безработный мужчина оказался родом из поселка Дедовичи, ранее его уже судили по статье 158 УК РФ (кража).

Сейчас проводится проверка в рамках возбужденного уголовного дела, добавили в ведомстве.

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