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Общество

Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае

Фото пресс-центра форума «Машук»

Делегация Псковской области в составе семи человек впервые участвует в Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук» в Пятигорске Ставропольского края, который продлится до 30 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Регион представляют участники различных молодежных объединений, также на форуме работают два эксперта — представители проектного офиса «Команда 2018». Они представляют опыт работы региона в молодежной политике и организуют для участников форума игры по социальному проектированию.

Фото пресс-центра форума «Машук»

«К нашей площадке — повышенное внимание. В доступной игровой форме мы рассказываем о сложных моментах социального проектирования, помогаем дорабатывать, корректировать проекты участников. Псковская область и регионы СКФО имеют успешный опыт реализации целого ряда совместных проектов в сфере культуры и спорта. Например, в настоящее время в Печорах ребята из Северо-Кавказского округа участвуют в сборе «волонтеров культуры». Мы будем стараться расширять наше сотрудничество», — рассказала советник губернатора Псковской области, руководитель проектного офиса «Команда-2018» Дарья Яковлева.

Фото пресс-центра форума «Машук»

Псковичи участвуют в первой смене — «Профессионалы РФ», в рамках которой рассмотрят вопросы карьерного роста, бизнеса и технологий. Они планируют доработать свои проекты, которые в начале сентября представят на грантовый конкурс Росмолодежи.

Фото пресс-центра форума «Машук»

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проходит в Ставропольском крае с 2010 года.

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