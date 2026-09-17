Новые горизонты: как образование помогает ветеранам СВО продвигаться по службе

13:48, 17 сентября 2026, ПАИ

Почему после возвращения из зоны боевых действий ветераны СВО выбирают переобучение, рассказал участник специальной военной операции Георгий Кисленко на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 17 сентября.

Георгий Кисленко в этом учебном году поступил в университет. Решение продолжить образование он объяснил профессиональными планами и необходимостью повышать квалификацию для дальнейшего продвижения по работе.

«Главным мотивацией стала возможность поступить в университет по квоте для участников и ветеранов СВО. Ещё мотивировало продвижение по должности. Раньше было понимание то, что образование никому не нужно, что это всё филькина грамота. Но времена меняются, и повышаются требования к квалификации», – отметил Георгий Кисленко.

Сейчас ветеран работает заместителем руководителя по производству в компании «Мега», которая занимается металлоконструкциями и производством грузового оборудования. В его обязанности входит работа с чертежами и организация производственных процессов.