Новые горизонты: как образование помогает ветеранам СВО продвигаться по службе
Почему после возвращения из зоны боевых действий ветераны СВО выбирают переобучение, рассказал участник специальной военной операции Георгий Кисленко на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 17 сентября.
Георгий Кисленко в этом учебном году поступил в университет. Решение продолжить образование он объяснил профессиональными планами и необходимостью повышать квалификацию для дальнейшего продвижения по работе.
«Главным мотивацией стала возможность поступить в университет по квоте для участников и ветеранов СВО. Ещё мотивировало продвижение по должности. Раньше было понимание то, что образование никому не нужно, что это всё филькина грамота. Но времена меняются, и повышаются требования к квалификации», – отметил Георгий Кисленко.
Сейчас ветеран работает заместителем руководителя по производству в компании «Мега», которая занимается металлоконструкциями и производством грузового оборудования. В его обязанности входит работа с чертежами и организация производственных процессов.
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