До плюс 20 градусов ожидается в Псковской области 18 сентября

13:30, 17 сентября 2026, ПАИ

Метеорологическая обстановка в Псковской области 18 сентября ожидается благоприятной. В регионе прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не будет, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ветер западных направлений будет умеренным, его скорость составит 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области – +4...+9 градусов, днем будет +15...+20 градусов.

В Пскове ночью ожидается +6...+8 градусов, днем воздух прогреется до +16...+18 градусов. Атмосферное давление будет низким.