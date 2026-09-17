До плюс 20 градусов ожидается в Псковской области 18 сентября
Метеорологическая обстановка в Псковской области 18 сентября ожидается благоприятной. В регионе прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не будет, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ветер западных направлений будет умеренным, его скорость составит 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области – +4...+9 градусов, днем будет +15...+20 градусов.
В Пскове ночью ожидается +6...+8 градусов, днем воздух прогреется до +16...+18 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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