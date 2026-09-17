Без галстука: Михаил Ведерников занимает призовые места на соревнованиях по стрельбе

13:31, 17 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников старается заниматься практической стрельбой один-два раза в неделю. Об этом он рассказал в программе Юлии Барановской «Губернатор без галстука».

И день съёмок программы тоже начался с поездки главы региона и телеведущей на тренировку. Михаил Ведерников показал Юлии Барановской основные приёмы обращения со спортивным оружием и выполнения упражнения.

Губернатор рассказал, что участвует в соревнованиях по практической стрельбе. По его словам, среди его результатов были первые места, а на одном из последних турниров он занял второе место в командном и третье – в личном зачёте.

Напомним, в Псковской области ежегодно проводятся международные состязания «Время героев», включающие в себя соревнования по практической стрельбе. В этом году они проходили на полигоне «Завеличье» с 27 по 31 мая. В программу вошли всероссийские соревнования по пневматическому пистолету и карабину, чемпионат Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора, военно-спортивные игры «Наследники Победы», а также соревнования «Стальной характер» для ветеранов специальной военной операции и состязания охотников Псковской области в стендовой и пулевой стрельбе.

Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. Сегодня, 17 сентября, исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.