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Общество

Жилой комплекс Smart строится в Пскове

В Пскове в микрорайоне Запсковье появится жилой комплекс Smart. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе группы компаний «ЛУГ».

Представители компании отметили, что уже идет строительство двух современных домов, еще один находится на стадии закладки. Кроме того, в следующем году на территории жилого комплекса начнется возведение детского сада.

«Мы убеждены, что умной должна быть не только квартира, но и пространство, в котором будут проводить время жители квартала. Именно поэтому дворы будут просторными, продолжающими Smart-пространство», - добавили в компании.

Телефон для справок 79-37-93.

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