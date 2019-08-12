Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области

17:42, 12 августа 2019, ПАИ

В Себежском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу семь такс из Нидерландов. Собаки должны были принять участие в международном конкурсе в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что перевозчик нарушил Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и территории ЕАЭС и ветеринарные требования при ввозе животных – на ввоз собак отсутствовало разрешение Россельхознадзора. Кроме того, в ветеринарных паспортах животных отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой.

Оформлена декларация о возврате животных в ЕС.