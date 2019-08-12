0
19:08
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
18:49
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
18:08
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
17:42
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
17:26
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
17:07
Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году
15:58
«Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове
Еще новости
Общество

Госавтонадзор пытался незаконно наказать двух псковских перевозчиков

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев помог двум предпринимателям, занимающимся пассажирскими перевозками, избежать необоснованного наказания, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате бизнес-омбудсмена.

Отмечается, что в отношении каждого из предпринимателей сотрудники ТО госавтодорнадзора по Псковской области Северо-Восточного МУГАДН провели осмотры транспортных средств, по результатам которых возбудили производства по делам об административных правонарушениях.

«Укороченный порядок» привлечения к ответственности побудил предпринимателей попросить о помощи. Аркадий Мурылев, в свою очередь, направил  обращение в областную прокуратуру, где по результатам проверки подтвердили, что обнаруженные в ходе планового (рейдового) мероприятия нарушения могли стать лишь поводом для назначения внеплановой проверки, поскольку осмотр не подменяет внеплановую проверку.

Однако внеплановой проверки со стороны контрольного органа инициировано не было. Минуя данный порядок, сотрудник возбудил производства по делам об административных правонарушениях. Кроме того, в действиях должностных лиц выявили иные нарушения.

Например, сотрудник контрольного ведомства сделал вывод о перевозке предпринимателем пассажиров с нарушением требований предрейсового контроля технического состояния транспортного средства. На самом деле, у перевозчика имело месть лишь наличие несоответствия формулировки отметки в путевом листе. То есть вместо необходимой формулировки «контроль технического состояния транспортного средства пройден» была «прошел предрейсовый контроль технического состояния». Прокуратура обратила особое внимание на то, что эта ошибка не свидетельствует о нарушении самой процедуры прохождения предрейсового контроля, поэтому вывод должностного лица о наличии состава правонарушения является незаконным.

По итогам проверки в адрес руководителя контрольного ведомства внесли представление, а несколько постановлений опротестовали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
12 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
12 августа 2019
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
12 августа 2019
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
12 августа 2019
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
12 августа 2019
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году
12 августа 2019
Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году
«Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове
12 августа 2019
«Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове
Дмитрий Быстров: Уверен, что реставрация цепных мостов в Острове начнётся уже в этом году
12 августа 2019
Дмитрий Быстров: Уверен, что реставрация цепных мостов в Острове начнётся уже в этом году

Идет загрузка...