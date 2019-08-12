Госавтонадзор пытался незаконно наказать двух псковских перевозчиков

17:52, 12 августа 2019, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев помог двум предпринимателям, занимающимся пассажирскими перевозками, избежать необоснованного наказания, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате бизнес-омбудсмена.

Отмечается, что в отношении каждого из предпринимателей сотрудники ТО госавтодорнадзора по Псковской области Северо-Восточного МУГАДН провели осмотры транспортных средств, по результатам которых возбудили производства по делам об административных правонарушениях.

«Укороченный порядок» привлечения к ответственности побудил предпринимателей попросить о помощи. Аркадий Мурылев, в свою очередь, направил обращение в областную прокуратуру, где по результатам проверки подтвердили, что обнаруженные в ходе планового (рейдового) мероприятия нарушения могли стать лишь поводом для назначения внеплановой проверки, поскольку осмотр не подменяет внеплановую проверку.

Однако внеплановой проверки со стороны контрольного органа инициировано не было. Минуя данный порядок, сотрудник возбудил производства по делам об административных правонарушениях. Кроме того, в действиях должностных лиц выявили иные нарушения.

Например, сотрудник контрольного ведомства сделал вывод о перевозке предпринимателем пассажиров с нарушением требований предрейсового контроля технического состояния транспортного средства. На самом деле, у перевозчика имело месть лишь наличие несоответствия формулировки отметки в путевом листе. То есть вместо необходимой формулировки «контроль технического состояния транспортного средства пройден» была «прошел предрейсовый контроль технического состояния». Прокуратура обратила особое внимание на то, что эта ошибка не свидетельствует о нарушении самой процедуры прохождения предрейсового контроля, поэтому вывод должностного лица о наличии состава правонарушения является незаконным.

По итогам проверки в адрес руководителя контрольного ведомства внесли представление, а несколько постановлений опротестовали.