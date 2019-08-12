Любовные письма Шостаковича продадут с аукциона в Москве

17:59, 12 августа 2019, ПАИ

22 августа в Москве на аукционе будут проданы десять любовных писем композитора Дмитрия Шостаковича к артистке балета Большого театра Нине Ивановой, стартовая цена лота составляет от 750 до 800 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

«Они познакомились в 1933 году. Дмитрий влюбился сразу. Нина ответила взаимностью. Постепенно отношения становились все более серьезными. Шостакович стал бывать в доме родителей Нины. Несколько раз предлагал ей стать его женой. Нина все время отказывала: Шостакович был женат, и у него было два маленьких ребенка. Отношения закончились в 1940 году. После этого Шостакович делал попытки их возобновить, но теперь уже у Нины была семья», - рассказала дочь Нины Ивановой

Кроме того, на продажу выставят первое издание романа Ивана Гончарова «Обломов», начальная цена – 95-100 тысяч рублей, четвертую книгу Антона Чехова «Невинные речи» с сохраненной издательской иллюстрированной обложкой (от 360 тысяч рублей), агитационную поэму Владимира Маяковского «Вон самогон!», (от 150 тысяч рублей), рукопись Анны Ахматовой «Из большой исповеди», подаренную бывшей жене Исаака Бабеля Тамаре Кашириной (от 120 тысяч рублей).

«На заглавном листе дарственная: «Тамаре Владимировне Ивановой, подруге замечательного писателя и его сыну Мише от Ахматовой 25 декабря 1963 года Москва, Ордынка». Вложен фрагмент конверта с запиской Ахматовой: «Кома, передавайте привет Пскову, но главное - не забудьте вручить этот конверт Вашей маме. А. 25 декабря 1963», - говорится в пояснении к лоту.