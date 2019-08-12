Псковичи смогут помочь бездомным собакам в рамках акции «Лучший друг»

18:12, 12 августа 2019, ПАИ

17 августа, во Всемирный день бездомных животных, в Пскове состоится благотворительная акция «Лучший друг», которую проведут волонтёры «DaDobro». В её рамках псковичи смогут выгулять собак из зооприютов «Лесопилка» и «Шанс», помочь с уборкой территорий приютов, а также собрать для животных корм, медикаменты и игрушки.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции, псковичи, которые хотят принять участие, должны связаться с координатором мероприятия в Пскове Оксаной по телефону 8(911)398-88-88.

Цель акции «Лучший друг» - привлечение внимания к проблемам приютов, а также сбор корма, игрушек и необходимых лекарств для животных. Данная акция проходит уже четвёртый год одновременно в 40 субъектах России. В прошлом году в рамках акции волонтёры вывели на прогулку 800 собак. В этом году организаторы акции планируют втрое увеличить количество выгуленных животных.

Более подробнее информацию об акции «Лучший друг» можно узнать на сайте или у координатора акции в Пскове.

По статистике в России 4 миллиона бездомных собак. В 2018 году вышел федеральный закон об ответственном обращении с животными.