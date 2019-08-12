Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО

18:08, 12 августа 2019, ПАИ

66 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали некоммерческие организации Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, запрашиваемая сумма грантов — свыше 130 млн рублей, а общая сумма проектов — порядка 200 млн рублей.

Ранее соискатели прошли семинары и обучение в проектных школах, в том числе на базе проектного офиса «Команда 2018». Отмечается, что эксперты оказали всю необходимую помощь в написании проектов и провели консультацию по участию в грантовых конкурсах.

В пресс-службе отметили, что лучшие проекты, представленные на второй конкурс, получили письма поддержки от администрации региона и Общественной палаты Псковской области.

Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов со всех субъектов России направили более 9 тысяч заявок. Планируется, что между некоммерческими организациями распределят до 4,5 млрд рублей. Итоги конкурсного отбора подведут до 14 октября.

В прошлом году 17 социально значимых проектов Псковской области получили федеральную поддержку на сумму около 35 млн рублей.