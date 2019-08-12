0
19:08
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
18:49
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
18:08
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
17:42
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
17:26
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
17:07
Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году
15:58
«Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове
Еще новости
Общество

Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО

66 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали некоммерческие организации Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, запрашиваемая сумма грантов — свыше 130 млн рублей, а общая сумма проектов — порядка 200 млн рублей.

Ранее соискатели прошли семинары и обучение в проектных школах, в том числе на базе проектного офиса «Команда 2018». Отмечается, что эксперты оказали всю необходимую помощь в написании проектов и провели консультацию по участию в грантовых конкурсах.

В пресс-службе отметили, что лучшие проекты, представленные на второй конкурс, получили письма поддержки от администрации региона и Общественной палаты Псковской области.

Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов со всех субъектов России направили более 9 тысяч заявок. Планируется, что между некоммерческими организациями распределят до 4,5 млрд рублей. Итоги конкурсного отбора подведут до 14 октября.

В прошлом году 17 социально значимых проектов Псковской области получили федеральную поддержку на сумму около 35 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
12 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
12 августа 2019
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
12 августа 2019
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
12 августа 2019
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
12 августа 2019
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году
12 августа 2019
Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году
«Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове
12 августа 2019
«Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове
Дмитрий Быстров: Уверен, что реставрация цепных мостов в Острове начнётся уже в этом году
12 августа 2019
Дмитрий Быстров: Уверен, что реставрация цепных мостов в Острове начнётся уже в этом году

Идет загрузка...