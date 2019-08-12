Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
66 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали некоммерческие организации Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, запрашиваемая сумма грантов — свыше 130 млн рублей, а общая сумма проектов — порядка 200 млн рублей.
Ранее соискатели прошли семинары и обучение в проектных школах, в том числе на базе проектного офиса «Команда 2018». Отмечается, что эксперты оказали всю необходимую помощь в написании проектов и провели консультацию по участию в грантовых конкурсах.
В пресс-службе отметили, что лучшие проекты, представленные на второй конкурс, получили письма поддержки от администрации региона и Общественной палаты Псковской области.
Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов со всех субъектов России направили более 9 тысяч заявок. Планируется, что между некоммерческими организациями распределят до 4,5 млрд рублей. Итоги конкурсного отбора подведут до 14 октября.
В прошлом году 17 социально значимых проектов Псковской области получили федеральную поддержку на сумму около 35 млн рублей.