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Общество

Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор акцентировал внимание на том, что история ВВС вызывает искреннюю гордость у каждого жителя России. «Тысячи смелых авиаторов писали эту летопись мужества и героизма, и многие из них служили на нашей земле, — отметил Михаил Ведерников. — Для Псковской области особенная честь, что именно на ее территории базируется один из немногих авиационных полков, носящих наименование «Берлинский». Современные авиаторы 334-го военно-транспортного полка успешно продолжают традиции великих героев, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны».

Глава региона подчеркнул, что беспредельная отвага, мужество и мастерство, проявленные в боевых условиях военными летчиками, являются примером для молодого поколения и способствуют укреплению национальной безопасности России.

Михаил Ведерников поблагодарил всех ветеранов и военнослужащих ВВС России за требующий мужества и терпения ратный труд на благо страны. Он пожелал им крепкого здоровья, сил, выдержки и новых высот.

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