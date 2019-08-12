Ясельная пристройка появится у детского сада «Рябинушка» в Псковском районе

19:31, 12 августа 2019, ПАИ

Ясельную пристройку на 80 мест планируется построить к детскому саду «Рябинушка» – филиалу Писковской средней общеобразовательной школы в деревне Писковичи Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Отмечается, что соответствующий аукцион объявили на сайте госзакупок: заявки принимаются до 21 августа, срок окончания работ – до 20 декабря. Стартовая цена контракта составляет более 53 млн рублей. Источником финансирования выступит бюджет Псковского района, деньги предоставлены в рамках субсидии из федерального центра.

В пресс-службе добавили, что строительство яслей в Псковском районе пройдет в рамках госпрограммы «Развитие образования» в целях повышения доступности дошкольного образования и создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Повторно объявлен аукцион на строительство детского сада на 270 мест на улице Алехина в Пскове. Стартовая цена контракта – порядка 210 млн рублей.

Благодаря работе губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром, регион получит 912 млн рублей на реализацию национального проекта «Демография», а на нацпроект «Образование» — 732 млн рублей. В 2019-м году в Пскове и Великих Луках построят 4 новых детских сада. Вопрос с очередями в ясли планируется решить к 2024 году.