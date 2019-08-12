0
21:51
Осенью стартует очередной Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
20:48
Развивающие игры для детей представит магазин «Фантазёр» на «Медовом фестивале» в Пскове
19:08
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
18:49
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
18:08
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
17:42
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
17:26
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
Еще новости
Общество

Ясельная пристройка появится у детского сада «Рябинушка» в Псковском районе

Ясельную пристройку на 80 мест планируется построить к детскому саду «Рябинушка» – филиалу Писковской средней общеобразовательной школы в деревне Писковичи Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Отмечается, что соответствующий аукцион объявили на сайте госзакупок: заявки принимаются до 21 августа, срок окончания работ – до 20 декабря. Стартовая цена контракта составляет более 53 млн рублей. Источником финансирования выступит бюджет Псковского района, деньги предоставлены в рамках субсидии из федерального центра.

В пресс-службе добавили, что строительство яслей в Псковском районе пройдет в рамках госпрограммы «Развитие образования» в целях повышения доступности дошкольного образования и создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Повторно объявлен аукцион на строительство детского сада на 270 мест на улице Алехина в Пскове. Стартовая цена контракта – порядка 210 млн рублей.

Благодаря работе губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром, регион получит 912 млн рублей на реализацию национального проекта «Демография», а на нацпроект «Образование» — 732 млн рублей. В 2019-м году в Пскове и Великих Луках построят 4 новых детских сада. Вопрос с очередями в ясли планируется решить к 2024 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Осенью стартует очередной Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
12 августа 2019
Осенью стартует очередной Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Развивающие игры для детей представит магазин «Фантазёр» на «Медовом фестивале» в Пскове
12 августа 2019
Развивающие игры для детей представит магазин «Фантазёр» на «Медовом фестивале» в Пскове
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
12 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
12 августа 2019
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
12 августа 2019
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
12 августа 2019
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
12 августа 2019
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году
12 августа 2019
Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году

Идет загрузка...