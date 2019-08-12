Молодой великолучанин похитил у бывшей сожительницы социальные выплаты на ее ребенка

19:56, 12 августа 2019, ПАИ

19-летний житель Великих Лук похитил с банковского счета бывшей несовершеннолетней сожительницы социальные выплаты на ее малолетнего сына, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В январе 2019 года обвиняемый, являясь при этом отцом ребенка, при помощи телефона с sim-картой, ранее принадлежавшей его сожительнице, получил sms-оповещение о зачислении на банковскую карту социального пособия на ребенка. Отправляя sms-команды на сервисный номер банка с января по март, он совершил операции по переводу денежных средств с банковского счета на общую сумму свыше 23 тысяч рублей. Деньги он потратил на приобретение спиртного и сигарет.

Злоумышленника обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Уголовное дело направлено в суд, добавили в ведомстве.