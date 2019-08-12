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Общество

Рабочую группу по борьбе с картелями на рынке пассажирских перевозок создадут ФАС и Минтранс России

Федеральная антимонопольная служба и Министерство транспорта России создадут рабочую группу по борьбе с картелями на рынке пассажирских перевозок, пишет ТАСС.

«Антиконкурентный сговор в социальной сфере всегда более чувствителен, так как напрямую отражается на потребителе. Мы уже активно работаем по направлению декартелизации дорожного строительства, и сейчас намерены уделить такое же пристальное внимание и декартелизации сферы пассажирских перевозок. Это должно положительно сказаться на стоимости проезда пассажирским транспортом», - рассказал статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Отмечается, что антиконкурентные соглашения на рынке пассажирских перевозок отмечены в 28 субъектах страны. С 2016 года ФАС России возбудило 50 дел о картелях и иных антиконкурентных соглашениях в сфере пассажирских перевозок. Представители Минтранса отметили, что это свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны органов исполнительной власти регионов.

ФАС совместно с Минтрансом подготовит предложения по изменению федерального законодательства, которое направят на усиление ответственности, предотвращение антиконкурентной практики и необоснованного повышения цен.

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