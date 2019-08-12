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Общество

Осенью стартует очередной Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

В конце сентября - начале октября начнется очередной Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковскому агентству информации в региональной лиге дворового футбола.

В настоящее время разрабатывается сайт «Лиги дворового футбола» Псковской области, на денежные средства Фонда президентских грантов приобретена часть спортивного инвентаря детям для мероприятий по дворовому футболу. «Одни мячики чего стоят! Одна профессиональная модель для тренировок, вторая модель официально брендирована FIFA для соревнований», – рассказали в лиге.

Отмечается, что с августа по расписанию регулярно проходят занятия по футболу на пяти спортивных дворовых и школьных площадках в Пскове и Великих Луках. «Скоро охватим ещё три площадки», – добавили в лиге.

Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходит в регионе в рамках проекта «Команда2018». 

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