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Общество

Российские работодатели смогут требовать справки о диспансеризации

Работодатель сможет обязать работника подтверждать использование освобождения от работы справкой из поликлиники. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты России, такую норму включили в проект о предоставлении гарантий при прохождении диспансеризации работникам в возрасте от 40 лет.

Отмечается, что 15 июля Минтруд сообщал о том, что подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые предусматривают, что работник в возрасте 40 лет и старше может раз в год быть освобожден от работы на один рабочий день (с сохранением среднего заработка) для прохождения диспансеризации.

При этом в министерстве акцентировали внимание на том, что использование формулировки «дополнительный выходной» применительно к этому дню является неприемлемым, поскольку это рабочий день, в который человек освобождается от работы для прохождения диспансеризации.

«Также законопроектом вводится норма, согласно которой работодателю предоставляется право предусмотреть в коллективном договоре или локальном нормативном акте обязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы справкой медицинской организации», - отмечается в сообщении Минтруда.

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