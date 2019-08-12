Паллиативную помощь окажут осужденным в тюрьмах России

22:35, 12 августа 2019, ПАИ

При наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуют оказание паллиативной медицинской помощи. Как пишет ТАСС, соответствующий проект приказа разработало Министерство юстиции России.

При изменении меры пресечения, в том числе в связи с болезнью, если находящийся под стражей или отбывающий наказание в виде лишения свободы нуждается в продолжении лечения или оказания паллиативной медпомощи, ему выдается направление в медицинскую организацию.

Отмечается, что медицинские организации уголовно-исполнительной системы и гражданского здравоохранения обеспечат преемственность при оказании необходимой медицинской помощи таким лицам.