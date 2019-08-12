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Общество

Резкий рост заболеваемости корью фиксирует ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения отметила резкий рост заболеваемости корью в мире. Как пишет ТАСС, с начала января по конец июля в мире зарегистрировали около 365 тыс. заболевших. Это почти в 3 раза выше, чем за тот же период 2018 года.

Подчеркивается, что «Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Украина сообщили о самом большом числе случаев в этом году». Помимо того, «крупные вспышки кори фиксируются в Анголе, Камеруне, Чаде, Казахстане, Нигерии, на Филиппинах, в Южном Судане, Судане и Таиланде».

ВОЗ отмечает, что 182 страны информировали, что с 1 января по 31 июля они зарегистрировали 364 тыс. 808 заболевших корью. За тот же период 2018 года поступили сообщения из 181 страны о 129 тыс. 239 случаях заболевания. Организация подчеркивает, что показатели текущего года стали самыми высокими с 2006 года.

Согласно опубликованным 12 августа данным министерства здравоохранения Украины, число заболевших корью в стране превысило с начала года 57 тысяч.

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