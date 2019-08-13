Белоруссия стала лучшей в прыжках с парашютом на точность на «Десантном взводе»

09:35, 13 августа 2019, ПАИ

Белорусская команда заняла первое место в прыжках с парашютом на точность на армейском конкурсе «Десантный взвод», который проходит в Псковской области в рамках Армейских международных игр. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, соревнования проходили на аэродроме «Шабаны» и площадке приземления «Кислово».

Прыжки с парашютом выполнялись из вертолета Ми-8 с высоты 1 тыс. 200 — 1 тыс. 300 метров с интервалом отделения парашютистов от воздушного судна не менее трех секунд и стабилизированным снижением не менее трех секунд.

Точность приземления оценивалась в баллах – расстояние от центра в метрах с точностью до сотой части. Баллы участников команды суммировались и с учетом штрафных баллов составляли результат команды. Команда с наименьшим количеством баллов стала победителем.

Лучшими в прыжках на точность с результатом 1 балл стала команда Белоруссии. Следом за ними с 2 баллами — десантники Казахстана, третьими стали парашютисты из Китая, показавшие результат 4 балла. Россия с результатом 11 баллов заняла четвертое место.

13 августа под Псковом на полигоне «Завеличье» состоится торжественное закрытие конкурса «Десантный взвод-2019».