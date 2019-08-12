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Житель Пскова зарезал жену из-за невыплаченных кредитов

12 августа в Санкт-Петербурге житель Пскова зарезал жену, сообщает «Мойка 78». Убийство произошло в коммунальной квартире на улице Вадима Шефнера.

О случившемся мужчина сообщил в полицию самостоятельно. По словам соседей, убийству предшествовала ссора между супругами. Они выясняли отношения из-за невыплаченных кредитов и долгов.

Заявитель задержан. Известно, что он работает менеджером в магазине «М-Видео». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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