Житель Пскова зарезал жену из-за невыплаченных кредитов

09:41, 13 августа 2019, ПАИ

12 августа в Санкт-Петербурге житель Пскова зарезал жену, сообщает «Мойка 78». Убийство произошло в коммунальной квартире на улице Вадима Шефнера.

О случившемся мужчина сообщил в полицию самостоятельно. По словам соседей, убийству предшествовала ссора между супругами. Они выясняли отношения из-за невыплаченных кредитов и долгов.

Заявитель задержан. Известно, что он работает менеджером в магазине «М-Видео». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.