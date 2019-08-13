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Общество

Победителей «Десантного взвода» назовут в Пскове

Фото: Михаил Глущенко

13 августа в Пскове на полигоне «Завеличье» состоится торжественная церемония закрытия Международного конкурса по полевой выучке «Десантный взвод-2019», который проходил в рамках Международных армейских игр «АРМИ-2019». Об этом Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

На мероприятии объявят победителей конкурса, который проходил на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье», аэродроме «Шабаны» и площадке приземления «Кислово». Команда-победитель получит кубок. Кроме того, лучших военнослужащих определят в 12 номинациях.

В церемонии закрытия «Десантного взвода» примут участие заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков, ветераны воздушно-десантных войск, представители местных органов власти и самоуправления, военно-патриотические клубы и представители «Юнармии».

Кроме того, мероприятие посетит заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко. После церемонии закрытия он встретится с главами иностранных делегаций и победителями «Десантного взвода».

Также перед гостями выступит Ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск, коллективы Пскова и Псковской области.

Псковичи смогут добраться на церемонию закрытия на бесплатных автобусах. Они будут ездить с 7:47 до 16:16 с остановками полигон «Завеличье», 10 школа, улица Юбилейная, магазин «Маяк», улица Маргелова и полигон «Завеличье». Интервал движения - от 10 до 15 минут.

На мероприятие также можно будет доехать на автобусе № 19, для этого его маршрут специально продлят до полигона «Завеличье». Там же будут останавливаться и пригородные автобусы «Псков – Палкино» № 107 и № 107-Э.

Для автомобилистов возле полигона «Завеличье» будет оборудована парковка на 300 мест, но стоянку на улице Маргелова закроют. Без пробок, по словам организаторов, можно будет добраться по объездной дороге Псков – Палкино через деревню Тямша, а далее по трассе Псков – Кислово – Палкино.

Фото: Михаил Глущенко

Конкурс по полевой выучке «Десантный взвод-2019» проходил в Псковской области с 3 по 13 августа. В нем принимали участие более 400 участников, выступавших в составе 21 команды: Россия, Абхазия, Алжир, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Китай, Куба, Мали, Марокко, Сирия, Судан, Таджикистан, Шри-Ланка, ЮАР, Южная Осетия.

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