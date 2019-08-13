Названы самые востребованные в России профессии
Названы самые востребованные в России профессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВНИИ труда Минтруда РФ.
Среди лидеров оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, преподаватель профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, преподаватель дополнительного образования взрослых и детей, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.
65% предприятий заявляют, что потребность в специалистах востребованных профессий составляет около 10%. 19,5% отмечают, что доля подобных работников превышает 50% от штата организации; 9,5% компаний испытывают потребность в таких сотрудниках более 50%.