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Общество

Названы самые востребованные в России профессии

Названы самые востребованные в России профессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВНИИ труда Минтруда РФ.

Среди лидеров оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, преподаватель профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, преподаватель дополнительного образования взрослых и детей, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

65% предприятий заявляют, что потребность в специалистах востребованных профессий составляет около 10%. 19,5% отмечают, что доля подобных работников превышает 50% от штата организации; 9,5% компаний испытывают потребность в таких сотрудниках более 50%.

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