Объявлен конкурс на должность главы Росгосцирка

10:31, 13 августа 2019, ПАИ

В России объявлен конкурс на замещение должности генерального директора Росгосцирка. Поиск претендентов на вакансию ведёт Министерство культуры, сообщает ТАСС.

Конкурс будет проходить в два этапа. Вначале с кандидатами будут проведены тестовые испытания, а в случае их успешного прохождения, конкурсная комиссия изучит представленные соискателями программы деятельности предприятия. С победителем конкурса Министерство культуры России заключит трудовой договор на срок не более пяти лет.

Экс-глава Росгосцирка Дмитрий Иванов покинул пост в декабре 2018 года. На данный момент исполняющим обязанности гендиректора Росгосцирка является Владимир Шемякин.