Псковичей приглашают на субботник в храм Преполовения Пятидесятницы
Псковичей приглашают принять участие в субботнике в церкви Преполовения Пятидесятницы на Спасском подворье в Пскове 24 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Городского молодежного центра.
Планируется очистить подвал храма от мусора, утеплить комнаты второго этажа Дома притча, освободить помещения третьего этажа, убрать и вынести мусор, оборудовать места для хранения садового инвентаря, покрасить ограждения территории, обустроить цветники и газоны, выполнить другие работы.
Добровольцев угостят обедом в храме. Работы начнутся в 11:00. Церковь находится по адресу: улица Детская, 3 (напротив Дворца бракосочетания). Справки по телефону: 8 960 229 05 93 (Светлана Максимовна).