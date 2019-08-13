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Общество

Приём заявок на «Поход первокурсника - 2019» в Пскове начнётся 1 сентября

1 сентября в Пскове начнётся приём заявок на «Поход первокурсника - 2019», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Городского молодёжного центра.

В этом году молодёжный слёт «Поход первокурсника - 2019», направленный на знакомство студентов между собой, пройдёт в Псковской области в 13 раз. Приём заявок продлится до 16 сентября.

От каждого факультета одного учебного учреждения в слёте могут участвовать не более двух команд. В состав каждой должны входить 10-12 человек, не менее половины из которых – студенты I курса не младше 18 лет.

Если от факультета формируется более двух команд, то можно подавать заявки на все команды, две из которых попадают в основной состав участников слёта, остальные – в резерв. Команды из резерва могут перейти в основной состав, если на момент прекращения приема заявок количество  участников не достигнет максимума.

Максимальное число команд в основном составе – 25. При переводе команд из резерва в основной состав учитывается дата и время подачи заявки.

Организаторами мероприятия выступают Псковский городской молодёжный центр и Псковский государственный университет.

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