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Переломы получили мотоциклист и велосипедистка при столкновении в Великих Луках

Фото из группы "Подслушано Великие Луки" в социальной сети "ВКонтакте"

25-летний мотоциклист в Великих Луках при выезде на встречную полосу сбил 30-летнюю велосипедистку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото из группы "Подслушано Великие Луки" в социальной сети "ВКонтакте"

Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 августа около 22:00 у дома № 21 на улице Гагарина. По словам очевидцев, мотоциклист пытался объехать пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу, в результате чего не справился с управлением. Молодой человек выехал на полосу встречного движения и врезался в велосипедистку.

Фото из группы "Подслушано Великие Луки" в социальной сети "ВКонтакте"

Участников аварии госпитализировали. По предварительной информации, они получили переломы и травмы головы.

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