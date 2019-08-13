Переломы получили мотоциклист и велосипедистка при столкновении в Великих Луках

11:27, 13 августа 2019, ПАИ

25-летний мотоциклист в Великих Луках при выезде на встречную полосу сбил 30-летнюю велосипедистку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 августа около 22:00 у дома № 21 на улице Гагарина. По словам очевидцев, мотоциклист пытался объехать пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу, в результате чего не справился с управлением. Молодой человек выехал на полосу встречного движения и врезался в велосипедистку.

Участников аварии госпитализировали. По предварительной информации, они получили переломы и травмы головы.