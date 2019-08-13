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Спорт

Кубок по армрестлингу пройдет в Пскове 18 августа

18 августа в Пскове на Советской набережной, 1/2 состоится открытый кубок по армрестлингу. Соревнования будут посвящены памяти святого князя Александра Невского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на зампредседателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Николая Иванова.

Участвовать в кубке по армрестлингу могут спортсмены старше 14 лет.  Регистрация и взвешивание спортсменов пройдёт с 10:30 до 11:30. Состязания начнутся в 12:00. Участники соревнований будут разделены на категории по полу, возрасту и весу: юниоры от 14 до 21 года - до 70 килограммов, от 71 до 80 килограммов, свыше 80 килограммов; мужчины старше 21 года - до 75 килограммов, от 76 до 84 килограмма, от 85 до 95 килограммов, свыше 95 килограммов. Девушки будут выступать в абсолютной категории.

Самых сильных спортсменов по итогам соревнований наградят грамотами и медалями. Организаторами кубка по армрестлингу являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и федерация армрестлинга Псковской области.

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