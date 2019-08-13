Ливни ожидаются в южных и восточных районах Псковской области

12:11, 13 августа 2019, ПАИ

Днём 13 августа по Псковской области преимущественно в южных и восточных районах ожидается сильный дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Юг области уже страдал из-за ливней. В частности, 8 августа Великие Луки ушли под воду после проливного дождя. В городе затопило проезжую часть площади Калинина, улицу Карла Либкнехта у дома № 24, Октябрьский проспект у дома № 24 и территорию частного жилого дома на улице Матвея Кузьмина, 66.

Коммунальные и аварийные службы по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова были переведены на усиленный режим работы. Последствия ливня устраняли 26 специалистов: аварийные бригады Спецавтохозяйства, аварийные бригады Водоканала и управляющих компаний ЖКХ.