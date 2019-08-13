Почти 150 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки

12:40, 13 августа 2019, ПАИ

В Псковской области за минувшие сутки четыре местных жителей стали жертвами мошенников. С их банковских карт дистанционно были списаны почти 150 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жертвами мошенников стали жители Псковского района, Великих Лук и Пустошки. Им на телефон звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. После этого злоумышленники под разными предлогами узнавали реквизиты карт и пароли, а затем списывали деньги.

По данным фактам сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела. Это уже не первые случаи кражи денег с банковских карт жителей Псковской области. Так, 5 августа злоумышленники сняли почти 330 тысяч рублей с карт псковичей, 7 августа — более 50 тысяч рублей.