0
11:03
Выпавшую из окна девочку бортом санавиации доставили в Псков
18:49
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
12:46
Мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Тихона для сбора средств
09:51
В больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП под Псковом
09:51
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию в Псковской области
12:03
Мужчина погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе
15:32
«Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности
Еще новости
Происшествия

Почти 150 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки

В Псковской области за минувшие сутки четыре местных жителей стали жертвами мошенников. С их банковских карт дистанционно были списаны почти 150 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жертвами мошенников стали жители Псковского района, Великих Лук и Пустошки. Им на телефон звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. После этого злоумышленники под разными предлогами узнавали реквизиты карт и пароли, а затем списывали деньги.

По данным фактам сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела. Это уже не первые случаи кражи денег с банковских карт жителей Псковской области. Так, 5 августа злоумышленники сняли почти 330 тысяч рублей с карт псковичей, 7 августа — более 50 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выпавшую из окна девочку бортом санавиации доставили в Псков
13 августа 2019
Выпавшую из окна девочку бортом санавиации доставили в Псков
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
12 августа 2019
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
Мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Тихона для сбора средств
12 августа 2019
Мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Тихона для сбора средств
В больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП под Псковом
12 августа 2019
В больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП под Псковом
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию в Псковской области
11 августа 2019
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию в Псковской области
Мужчина погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе
10 августа 2019
Мужчина погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе
«Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности
09 августа 2019
«Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
09 августа 2019
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет

Идет загрузка...